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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области более 500 патрулей проводят рейды по лесам

Общество, 12:43 30 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

512 групп проводят рейды по 400 маршрутам для контроля соблюдения противопожарного режима.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

В связи с установившейся пожароопасной погодой продолжается патрулирование территорий населенных пунктов и лесных массивов. Сегодня планируется задействовать 1 тыс. 228 человек и 498 единиц техники.

Привлечено к работе восемь беспилотных летательных аппаратов на территории Тюмени и Тюменского муниципального района.

С начала пожароопасного сезона рассмотрено 620 административных дел в отношении нарушителей установленных норм и правил, а также виновников возгораний, назначено 508 штрафов на сумму 4 млн 564 тыс. 100 рублей. На 30 мая 2021 года в производстве дознавателей органов ГПН МЧС находится 47 материалов проверок по фактам повреждения лесных насаждений, возбуждено 17 уголовных дел, 30 материалов проверок находятся в производстве.

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# противопожарная безопасность , противопожарные рейды

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