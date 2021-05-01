Жители Голышманово поставили прививку от коронавирус в мобильном пункте вакцинации

| Фото: ИД «Голышмановский вестник» | Фото: ИД «Голышмановский вестник»

67 голышмановцев поставили прививку от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации, сообщает ИД "Голышмановский вестник".

У жителей и гостей поселка была возможность пройти процедуру без предварительной записи. Всем желающим был введен первый компонент вакцины "СпутникV" ("ГамКовидВак) и назначена дата для повторной вакцинации через 21 день.

Бесплатный прием был организован в порядке живой очереди. Перед вакцинацией специалисты Областной больницы № 11 провели осмотр каждого пациента. Обязательными процедурами были термометрия, измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также насыщение крови кислородом. На работу с каждым пациентом ушло от 10 до 15 минут.

Абсолютным большинством желающих поставить прививку от COVID-19 стали представители старшего поколения.

"Я долго сомневалась, но решила вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения инфекции. Мы же вакцинируемся от разных болезней, считаю, что и от коронавируса себя тоже нужно обезопасить. Хорошо, что организовали мобильный пункт в выходной день, дети у меня работают, не хочется отрывать их в будни, пешком до поликлиники добираться далеко, а здесь все близко и быстро", - рассказала пенсионерка Татьяна Гришкина.

В Голышмановский городской округ организованы регулярные поставки вакцины от коронавируса. Чтобы поставить прививку, необходимо записаться на процедуру по телефону регистратуры Областной больницы № 11 – 2-87-87 или по единому номеру 122.