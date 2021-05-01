Сыр по бабушкиному рецепту начала варить из молока породистых буренок тобольский фермер
Фермер из с. Байкалово Тобольского района Мария Савчиц начала варить сыр по бабушкину рецепту из молока коров айширской породы, которых она завезла из Подмосковья в марте 2021 года.
Как рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии", в апреле нетели начали давать потомство. Из 26 голов девять уже отелились. Еще три на подходе. Период отела продлится до августа. При этом телочек хозяйка фермы оставит на пополнение стада, а бычков реализует населению.
"Айширская порода коров отличается своей продуктивностью и качеством молока. У сырья высокий показатель белка и жира. При должном уходе и кормлении коровы способны давать до 40 литров в сутки. Молоко сдаем на тюменскую сыроварню. До 7 тонн в месяц принимает сыроварня. Но молока будет больше примерно в два раза. Поэтому нам нужно искать еще варианты реализации", - говорит фермер.
Один из вариантов переработки сырья – открытие собственной сыроварни. Для этого Мария разработает бизнес-план, чтобы привлечь инвестиции.
Напомним, жительница с. Байкалов в конце 2020 года получила грант на развитие животноводства по программе господдержки Тюменской области "Начинающий фермер". Сумма составила 5 млн 200 тыс. рублей. Плюс 520 тыс. рублей – собственные средства. По условиям программы, отмечает тобольский фермер, она обязана в течение 5 лет сохранить поголовье. Создать рабочих мест. На сегодня в ее хозяйстве за племенными буренками и молодняком ухаживают ветеринар, доярка, два тракториста.
Анжела Лебедева, Александр Лабыкин