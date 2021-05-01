Сыр по бабушкиному рецепту начала варить из молока породистых буренок тобольский фермер

| Фото: Ремесленная сыроварня "СырНик" ВКонтакте | Фото: Ремесленная сыроварня "СырНик" ВКонтакте

Фермер из с. Байкалово Тобольского района Мария Савчиц начала варить сыр по бабушкину рецепту из молока коров айширской породы, которых она завезла из Подмосковья в марте 2021 года.

Как рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии", в апреле нетели начали давать потомство. Из 26 голов девять уже отелились. Еще три на подходе. Период отела продлится до августа. При этом телочек хозяйка фермы оставит на пополнение стада, а бычков реализует населению.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Айширская порода коров отличается своей продуктивностью и качеством молока. У сырья высокий показатель белка и жира. При должном уходе и кормлении коровы способны давать до 40 литров в сутки. Молоко сдаем на тюменскую сыроварню. До 7 тонн в месяц принимает сыроварня. Но молока будет больше примерно в два раза. Поэтому нам нужно искать еще варианты реализации", - говорит фермер.

Один из вариантов переработки сырья – открытие собственной сыроварни. Для этого Мария разработает бизнес-план, чтобы привлечь инвестиции.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Напомним, жительница с. Байкалов в конце 2020 года получила грант на развитие животноводства по программе господдержки Тюменской области "Начинающий фермер". Сумма составила 5 млн 200 тыс. рублей. Плюс 520 тыс. рублей – собственные средства. По условиям программы, отмечает тобольский фермер, она обязана в течение 5 лет сохранить поголовье. Создать рабочих мест. На сегодня в ее хозяйстве за племенными буренками и молодняком ухаживают ветеринар, доярка, два тракториста.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин