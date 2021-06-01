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В Тюмени презентуют книгу Сергея Козлова "Вкратце"

Общество, 08:37 01 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация книги Сергея Козлова "Вкратце" начнется в Литературно-краеведческом центру (ул. Первомайская, 14) 2 июня в 17 часов, сообщают организаторы.

"Вкратце" – сборник философских мыслей и афоризмов из социальной сети Facebook писателя. Размышления автора касаются культуры, истории, литературы, нашей страны и тенденций в современном мире.

Тюменское отделение общества русской культуры выпустило книгу к юбилею автора. Страница автора на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя".

Телефон для справок и записи: 46-45-79. Количество мест ограничено. Санитарно-гигиеническая маска обязательна.

Возрастное ограничение 12+

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# книга , презентация

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