В Тюмени презентуют книгу Сергея Козлова "Вкратце"
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Презентация книги Сергея Козлова "Вкратце" начнется в Литературно-краеведческом центру (ул. Первомайская, 14) 2 июня в 17 часов, сообщают организаторы.
"Вкратце" – сборник философских мыслей и афоризмов из социальной сети Facebook писателя. Размышления автора касаются культуры, истории, литературы, нашей страны и тенденций в современном мире.
Тюменское отделение общества русской культуры выпустило книгу к юбилею автора. Страница автора на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя".
Телефон для справок и записи: 46-45-79. Количество мест ограничено. Санитарно-гигиеническая маска обязательна.
Возрастное ограничение 12+