Горячая линия по детскому отдыху работает в Тюменской области
| Фото: Детский центр "Ребячья республика"
Горячая линия по детскому отдыху начала работать в Тюменской области. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора расскажут жителям, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок; какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха, сообщает ведомство.
Вопросы можно задать по телефонам: 20-24-03 и 69-67-84. Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.