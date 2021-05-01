Горячая линия по детскому отдыху работает в Тюменской области

| Фото: Детский центр "Ребячья республика" | Фото: Детский центр "Ребячья республика"

Горячая линия по детскому отдыху начала работать в Тюменской области. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора расскажут жителям, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок; какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха, сообщает ведомство.

Вопросы можно задать по телефонам: 20-24-03 и 69-67-84. Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.