  • 31 мая 202131.05.2021понедельник
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Горячая линия по детскому отдыху работает в Тюменской области

Общество, 15:13 31 мая 2021

Детский центр "Ребячья республика" | Фото: Детский центр "Ребячья республика"

Горячая линия по детскому отдыху начала работать в Тюменской области. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора расскажут жителям, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок; какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха, сообщает ведомство.

Вопросы можно задать по телефонам: 20-24-03 и 69-67-84. Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , отдых детей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 31.05.2021Тюменцы стали лучшими в защите персональных данных на Дельфийских играх
15:13 31.05.2021Горячая линия по детскому отдыху работает в Тюменской области
15:04 31.05.2021В Голышманово стартовала акция "Счастливый ребенок"
14:51 31.05.2021Абатские актеры представят спектакль о мамонте на средства гранта регионального правительства 