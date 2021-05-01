Андрей Михнович: в Тюмени вновь возможно появление смога из-за почвенных пожаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оперативный штаб не исключает возможного появления нового смога в Тюмени, но уже в меньшей степени. Причиной его могут стать почвенные пожары, действующие в Тюменском районе.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

"Смог, который появлялся в Тюмени на прошлой неделе, – следствие действующих в Тюменском районе почвенных пожаров. Торфяники тушат круглосуточно. Однако, учитывая трудоемкость и длительность процесса тушения, возможно появление нового смога, но в меньшей степени. Опасности для жизни и здоровья людей, угрозы населенным пунктам данные пожары не представляют", - пояснил он.

За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидировано шесть природных пожаров на площади 34,9 га, продолжает действовать 25 лесных и ландшафтных пожаров на площади более 1,7 тыс. га.

Также, по словам Андрея Михновича, ведется профилактическая работа по предотвращению новых очагов возгораний. Всего за нарушение установленных запретов и правил противопожарного режима возбуждено 603 административных дела, назначено 524 штрафа на общую сумму 4 млн 597 тыс. 100 рублей.

На 31 мая в производстве дознавателей органов государственного пожарного надзора МЧС России находится 47 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 17 уголовных дел.

Андрей Михнович напомнил жителям региона о действующих в регионе запретах на посещение лесных массивов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Любовь Голышева