В Тюменской области ФСБ разоблачила подпольных оружейников

| Фото: сообщество "Полиция Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Полиция Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Деятельность 96 подпольных оружейников пресекли сотрудники ФСБ вместе с полицейскими и представителями Росгвардии. Злоумышленники орудовали в 25 субъектах России, в том числе и в Тюменской области, сообщили в ФСБ РФ.

У причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и к их сбыту изъяли 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств. Среди них - три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей и т. д.

"Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - ометили в пресс-службе ФСБ.