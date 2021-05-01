Большинство выпускников Тюмени выбрали обществознание для сдачи ЕГЭ

| Фото: obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Обществознание остается самым востребованным предметом для сдачи единого госэкзамена среди выпускников Тюмени. Наименее популярными в 2021 году стали китайский, немецкий и французский языки. Кроме того, пять тюменских выпускников планируют сдать в формате ЕГЭ шесть предметов по выбору.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в городском департаменте образования, единые государственные экзамены в Тюмени, как и в других городах России, стартовали 31 мая. Первые ЕГЭ выпускники сдают по географии, литературе и химии. Результаты этих испытаний станут известны не позднее 17 июня.

"В 2021 году о желании пройти государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ в Тюмени заявили более пяти тысяч человек, в том числе 640 выпускников прошлых лет. Более 1,3 тысячи выпускников, которые не планируют поступать в вузы в этом году, для получения аттестата о среднем общем образовании вместо ЕГЭ сдают государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике", - сообщили в ведомстве.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 31 мая по 25 июня, резервный – с 28 июня по 2 июля. Расписание экзаменов утверждено совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.

В проведении единых госэкзаменов в Тюмени задействовано более 1,8 тыс. специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений, организовано 17 пунктов проведения экзаменов. Одновременно все они будут задействованы при проведении самого массового ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 3 и 4 июня.

Подготовка пунктов проведения экзаменов ведется в соответствии с рекомендациями, в том числе, Роспотребнадзора. Так, увеличено количество входов, нанесена разметка для соблюдения дистанции, установлены дозаторы с антисептиком, предусмотрено наличие средств индивидуальной защиты для педагогов. Также организованы места для раздельного хранения личных вещей участников, рабочие места в аудитории расположены с учетом соблюдения дистанции в 1,5 метра. Для выпускников обязательного требования находиться на экзаменах в масках и перчатках нет.

Любовь Голышева