Школьники Тюменской области креативили на шести площадках форума #Яздесь

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Форум #Яздесь прошел на набережной у "Конторы пароходства". Для школьников Тюменской области было организовано шесть тематических площадок, сообщает региональный департамент образования.

Подростки могли выбрать интересное им направление из предложенных на форме: музыка, медиа, art, городская среда, технологии, street культуры.

"Я в восторге от площадки "Медиа". Мне понравилась лекция "Уверенность и ты", я сейчас много времени уделяю этой теме, поэтому было особенно интересно послушать спикеров. Вообще, проект интересный! Было бы классно, если бы таких форумов было больше, в том числе и летом", - рассказали участники форума.

Гостям рассказали о создании качественного контента для блога, о профессии программиста, об организации киберспортивных турниров, пригласили на мастер-класс по вокалу. "Мы прекрасно провели время на площадке "Музыка": спикеры делились своими лайфхаками, давали советы по музыке и мы даже пели!", - говорят подростки.

Любители современного искусства и комиксов собрались в шатре "Арт", где вместе с экспертами Степаном Дидуренко и Георгием Елаевым создали арт-объекты из подручных материалов.

"То, что происходит на улице, остается на улице" - под таким девизом прошла работа на площадке "Street культуры". Под руководством Александры Мельниковой, художницы, участницы спецпроектов уральской биеннале и проекта "Немосква", резидента лаборатории симультанного перформанса SIMV Lab, превратили в арт-объекты пустые бочки и холсты.

Свой вклад в развитие городской среды готовы внести не только подростки, но и педагоги области. "Школа – это центр организации культуры, и то, как развивается городская среда, должно находить отражение и в обогащении пространства школы", - отмечают учителя .

Волонтеры организовали для школьников необычные интерактивы, фотозоны, места для отдыха.

По итогам форума "#Яздесь" сформированы предложения по развитию популярных современных направлений и возможностям для самореализации подростков.