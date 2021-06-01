Авиалесоохрана прогнозирует снижение пожарной опасности в лесах Тюменской области в июне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область не вошла в список регионов, в которых в июне вероятно превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности.

Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации разработан специалистами ФБУ "Авиалесоохрана" на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки за май, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на июнь 2021 года, многолетних данных ФБУ "Авиалесоохрана" о горимости лесных территорий и результатов многомерного корреляционного анализа.

В течение июня повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Северо-Западного федерального округа (в восточной части Архангельской области, в западной и южной частях Республики Коми). В Приволжском федеральном округе - в восточной части Кировской области, в западной части Пермского края, на всей территории Республики Удмуртия, в восточной части Самарской области, на всей территории Оренбургской области, в южной и восточной частях Республики Башкортостан.

В Уральском федеральном округе - на всей территории Челябинской области.

В Сибирском федеральном округе - на всей территории Республики Тыва, в восточной и южной частях Красноярского края, в северной и северо-восточной частях Иркутской области. В Дальневосточном федеральном округе - в северо-западной части Республики Бурятия, в юго-западной части Забайкальского края, в центральной части Сахалинской области, в северной, центральной и восточной частях Магаданской области, в юго-западной части Чукотского автономного округа, в северо-западной, центральной, восточной и юго-западной частях Республики Саха(Якутия).

С начала 2021 года пожары зафиксированы на площади более 570 тыс. га. Сильнее всего пострадала от огня Тюменская область - почти на 200 тыс. га.