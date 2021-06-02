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В Тобольске выберут новый дизайн часов на оживленной магистрали города

Общество, 08:53 02 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тоболяков приглашают принять участие в конкурсе на лучший эскизный проект памятного знака, установленного на Комсомольском проспекте, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Проложенный в 80-х годах прошлого столетия Комсомольский проспект является оживленной магистралью Тобольска. Одним из его символов являются большие часы, которые показывают дату и температуру воздуха. Дизайн часов уже дважды менялся и по прошествии нескольких лет вновь требует обновления.

Конкурс призван модернизировать и обновить данную конструкцию, органично вписав ее в монумент. Автор лучшего проекта получит 90 тыс. рублей. Итоги конкурса подведут 26 июня в рамках празднования Дня города.

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Материалы могут быть переданы лично или направлены в электронном варианте - admturizm@mail.ru с пометкой "Проект памятного знака". Телефон: 8 (3456) 24-69-70.

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# дизайн , Тобольск , часы

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