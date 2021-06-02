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Школа социального предпринимательства открывает новый поток в Тюмени 4 июня

Экономика, 09:15 02 июня 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый поток Школы социального предпринимательства стартует в Тюмени 4 июня, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

На занятиях слушатели научатся составлять бизнес-план, считать финансовую модель, упаковывать свою идею в полноценный бизнес-проект.

Курс состоит из пяти обучающих сессий и итоговой защиты проекта. Выпускники получают дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

Занятия будут проходить в центре "Семья" по адресу: ул. Геологоразведчиков, 14а по пятницам и субботам. Участие в проекте бесплатное. Вопросы можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

Школа социального предпринимательства обучает предпринимателей Тюменской области с 2017 года. За это время разработано 315 социальных бизнес-проектов, треть из которых реализованы в действующий бизнес.

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# школа социального предпринимательства

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