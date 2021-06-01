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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Улететь из России в Австрию, Венгрию, Марокко и еще пять стран можно с 10 июня

Общество, 12:34 01 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и чартерное - с Албанией - с 10 июня. Такое решение принял федеральный оперштаб 31 мая, сообщает ТАСС.

Улететь из Москвы в Вену, Будапешт, Загреб, Порт-Луи, Рабат можно два раза в неделю. В Бейрут, Люксембург - один раз в неделю.

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю.

Увеличится число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. Также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.

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# авиасообщение , коронавирус , самолеты

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