Улететь из России в Австрию, Венгрию, Марокко и еще пять стран можно с 10 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и чартерное - с Албанией - с 10 июня. Такое решение принял федеральный оперштаб 31 мая, сообщает ТАСС.

Улететь из Москвы в Вену, Будапешт, Загреб, Порт-Луи, Рабат можно два раза в неделю. В Бейрут, Люксембург - один раз в неделю.

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю.

Увеличится число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. Также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.