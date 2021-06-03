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Участники экозабега "Чистая победа" уберут мусор в районе озера Алебашево

Общество, 08:25 03 июня 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Экозабег "Чистая победа" состоится в районе оз. Алебашево в Тюмени 9 июня. К участию приглашаются команды из восьми-десяти человек, сообщает ТИУ.

Мероприятие проводится в рамках Всероссийской экологической акции #МойЭкоДень, которая направлена на популяризацию заботы об окружающей среде и раздельного сбора мусора.

Сбор волонтеров и регистрация команд начнутся на площадке для отдыха на оз. Алебашево в 10 часов 30 минут, старт забега – в 11 часов. На работу участникам отводится около часа, за это время необходимо собрать максимально возможное количество мусора.

Дети от 5 до 12 лет могут поучаствовать в акции "Эстафета #экоГТО" организации волонтеров-экологов "Делай!", которая приурочена к празднованию Дня эколога 5 июня. Эстафета представляет собой квест, рассчитанный как на командное, так и индивидуальное выполнение. Участникам предстоит пройти семь тематических станций, сдавая нормативы по бережному отношению к планете. Предусмотрены две возрастные категории: от 5 до 8 лет и от 8 до 12 лет.

Подать заявку на участие можно на электронную почту отдела специальных мероприятий ТИУ: osm@tyuiu.ru.

Победители и призеры получат дипломы и памятные призы от организаторов, а также возможность принять участие в лекциях и мастер-классах на тему бережного отношения к природе и осознанного потребления.

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# ТИУ , уборка мусора , экология

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