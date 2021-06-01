В Тобольске откроют 10 экоточек по сбору пластика

| Фото: ЗапСибНефтехим ВКонтакте | Фото: ЗапСибНефтехим ВКонтакте

Экоточки по сбору пластиковых бутылок вернутся на 10 площадок Тобольска спустя год, сообщает ЗапСибНефтехим в Instagram.

Впервые экоточки стартовали в 2019 году. Тогда за лето тоболяки собрали и сдали для дальнейшей переработки 1 тыс. 231 кг ПЭТ-бутылок. В экоточках приняли участие 1 тыс. 50 человек. Были даже те, кто приходили на каждую из 10 экоточек, отмечают организаторы. Горожане участвовали семьями. Одна из них собрала – 308 кг пластиковых бутылок.

"В прошлом году из-за ковида акцию пришлось отменить. Сейчас она возобновляется с учетом соблюдения всех противоковидных мер. За лето также будет проведено 10 экоточек. Мы просим принять вас участие в голосовании и выборе экоточек", - призвали организаторы.

Голосование продлится до 30 июня до 17 часов. По итогам будет определен порядок проведения экоточек в микрорайонах Тобольска.

В комментариях необходимо указать номер микрорайона: 7 и 7-а микрорайоны, 15 микрорайон, 8, 10, 9, 6, 4, 3 а/б микрорайоны, микрорайон "Южный" и 11 мкрн.

Анжела Лебедева