Компьютерный класс получили воспитанники Борковского дома социальной реабилитации

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

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Компьютерный класс получили воспитанники дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" в подарок ко Дню защиты детей. Этот проект был реализован региональным отделением Российского детского фонда при поддержке компании "РН-Уватнефтегаз".

Помимо самих компьютеров и рабочих мест для них, в кабинете расположилась зона для отдыха с комфортными креслами и диваном.

По словам сотрудников, на летний сезон уже сформирована сетка занятий в новом классе, как учебных, так и дополнительных. Сразу после того, как почетные гости Борковского дома социальной реабилитации символически открыли компьютерный класс, перерезав ленточку, ребята уселись за столы.

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Как рассказала начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО "РН-Уватнефтегаз" Анастасия Лескина, у компании – давняя история сотрудничества с Тюменским региональным отделением Российского детского фонда.

"Наше предприятие в своей благотворительной программе концентрируется на помощи детям – это и детский спорт, и обустройство быта, и образование детей. Одно из направлений, которое мы для себя определили, - это предоставлять детям возможность пользоваться современными технологиями. Практически ежегодно мы открываем такие образовательные пространства в учреждениях юга области", - пояснила она.

Напомним, что в 2018 году "РН-Уватнефтегаз" открыл компьютерный класс в детском противотуберкулезном санатории "Верхний бор", в 2019 году - класс робототехники в Центре технического творчества "Юный техник" поселка Новотарманский.

Заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда Галина Сушинских выразила благодарность нефтедобывающей компании за поддержку работы и назвала их "генеральным благотворителем", который выделяет средства на самые затратные проекты. Она выразила надежду на то, что доступ к компьютерам позволит ребятам не только учиться и интересно проводить время, но и определиться с профессией. Особенно важным Галина Сушинских отметила тот факт, что в компьютерный класс смогут ходить не только воспитанники Борковского дома социальной реабилитации, но и жители поселка Борки. "Дети учатся в одной школе, теперь они смогут проводить время вместе здесь, это поможет им в адаптации между воспитанниками центра и детьми из Борков", - считает она.

Руководитель дома соцреабилитации семей и детей Ольга Летова назвала подарок бесценным. Она рассказала, что при оборудовании компьютерного класса расстановка мебели шла при активном участии ребят – они говорили и показывали, как наиболее удобно и комфортно будет для них все расположить, чтобы новый кабинет превратился в полноценное коворкинг-пространство и место, где они будут с удовольствием проводить время. "Лишь у некоторых наших детей есть телефоны, планшеты, у кого-то есть ноутбук, но для многих эта техника – единственная возможность научиться пользоваться компьютером и Интернетом, общаться с родными и близкими, которые находятся далеко", - сообщила она.

Это событие – не последнее в программе благотворительности "РН-Уватнефтегаза" в 2021 году, уже запланировано открытие еще одного класса робототехники, но уже в Мальковской средней школе.

Дарья Казакова