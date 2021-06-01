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В Тюмени школьники с ОВЗ побывали в некотором царстве

Общество, 16:23 01 июня 2021

news.megatyumen.ru

Далее в сюжете Ялуторовские школьники отправились в виртуальное путешествие по России

Концертно-игровую программу "В некотором царстве, в некотором государстве" провели для учеников с ОВЗ школы №76 Тюмени во Дворце национальных культур "Строитель" 1 июня.

"Ребята попали в сказочную страну, где царевна Несмеяна плакала целыми днями, и никто не мог ее рассмешить. Царь Горох издал указ, согласно которому с утра до вечера нужно веселить его дочь. По такому случаю в сказочное королевство съехались артисты – участники вокальной студии "Конфетти", студии танца "Денс хит" и ансамбля киргизского танца "Акшоола". Яркие номера, веселая зарядка с детьми, небольшое путешествие и настоящая дружба помогли растопить сердце Несмеяны", - пишет "МегаТюмень".

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