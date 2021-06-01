Ялуторовские школьники отправились в виртуальное путешествие по России

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте

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Игровая программа "Ура! Каникулы" в День защиты детей прошла в музее "Торговые ряды" Ялуторовска.

Кот Базилио и лиса Алиса украли детство у пришедших ребят и спрятали его в сундучок. Чтобы найти его, участникам нужно пройти несколько испытаний в разных залах музея, сообщает "Вслух.ру".

"При виртуальном путешествии идет демонстрация богатств России на мультимедийном оборудовании. Мы говорим о том, какие есть реки, моря, океаны, горные вершины и леса в нашей стране. Во время прохождения этого задания дети вспоминают сказочных персонажей, которые обитают в той или иной местности. Это сделано для того, чтобы в программе был познавательный элемент", - говорит организатор игровой программы Светлана Булышева.

После прохождения всех заданий лиса Алиса отдала сундучок с украденным детством, участники получили конфеты. Закончился праздник конкурсом рисунков на асфальте.