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Для юных тюменцев в Историческом парке провели фееричное шоу

Общество, 16:41 01 июня 2021

Сергей Куликов, "Тюменская область сегодня"

Ряд мастер-классов для юных тюменцев провели в Историческом парке "Россия – Моя история" 1 июня.

На мастер-классе "Рыцарский щит" дети узнали, когда у России появился государственный герб. Музейщики рассказали, что такое геральдика и познакомили с традиционными правилами составления гербов. Школьники составили собственный герб и сфотографировались в рыцарских доспехах. Самых активных посвятили в рыцари и вручили именной рыцарский сертификат, сообщает "Тюменская область сегодня".

А харизматичный Профессор устроил для гостей парка фееричное шоу "Открывашка", на котором объяснил основные научные принципы. Дети убедились, что физика и химия – не скучный школьный предмет, а увлекательнейшие науки. С их помощью открываются тайны окружающего мира.

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