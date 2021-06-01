Для юных тюменцев в Историческом парке провели фееричное шоу

Сергей Куликов, "Тюменская область сегодня" Сергей Куликов, "Тюменская область сегодня"

Ряд мастер-классов для юных тюменцев провели в Историческом парке "Россия – Моя история" 1 июня.

На мастер-классе "Рыцарский щит" дети узнали, когда у России появился государственный герб. Музейщики рассказали, что такое геральдика и познакомили с традиционными правилами составления гербов. Школьники составили собственный герб и сфотографировались в рыцарских доспехах. Самых активных посвятили в рыцари и вручили именной рыцарский сертификат, сообщает "Тюменская область сегодня".

А харизматичный Профессор устроил для гостей парка фееричное шоу "Открывашка", на котором объяснил основные научные принципы. Дети убедились, что физика и химия – не скучный школьный предмет, а увлекательнейшие науки. С их помощью открываются тайны окружающего мира.