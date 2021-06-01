Юные жители Тобольска сыграли в "Старые-добрые игры"

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

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Более 40 человек приняли участие в программе "Старые-добрые игры" в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольском музее-заповеднике, игры на свежем воздухе прошли на территории музея семьи императора Николая II. Юные горожане сыграли в городки, бадминтон, крокет, серсо. Эти забытые игры любили не только будущие наследники российского престола, но и их сверстники из народа.

Евгений Новоселов