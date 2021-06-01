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Тюменцам представят оперу "Дитя и волшебство"

Общество, 18:17 01 июня 2021

из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" во ВКонтакте

Оперу "Дитя и волшебство", которую поставила заслуженная артистка РФ и доцент кафедры актерского искусства ТГИК Елена Орлова, представят тюменцам в июне.

История познакомит зрителей с непослушным мальчиком, который оказывается среди сказочных персонажей, а точнее – оживших предметов, героев его книг и забавных животных. Его ждут приключения, которые поменяют ребенка, научат состраданию, дружбе и любви, рассказала режиссер ТКТО, преподаватель кафедры актерского искусства Ксения Савельева.

"Это полноценная опера с живым вокалом, в которой приняли участие студенты актерской кафедры и студенты вокального отделения, а также педагоги. Спектакль является уникальным в своем роде. В Тюмени пока не широко развито оперное искусство, тем более исполнителями выступили как молодые артисты, так и опытные исполнители. Материал этой оперы достаточно емкий, спектакль получился ярким, красочным и был реализован на площадке концертного зала Колледжа искусств", - уверена она.

Оперу можно будет посмотреть только в онлайн-формате 12 июня на сайте ДК Нефтяник, а также на страницах ТКТО в соцсетях, пишет Мegatyumen.ru

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# День защиты детей , ДК Нефтяник , искусство

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