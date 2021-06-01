В Тюмени росгвардейцы поздравили с праздником детей из центра "Творчество"

| Фото: https://72.rosguard.gov.ru/ | Фото: https://72.rosguard.gov.ru/

Более 30 детей с ограниченными возможностями здоровья поздравили с Днем защиты детей военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в рамках взаимодействия с региональным центром детей-инвалидов и сирот "Творчество".

Росгвардейцы подготовили для юных тюменцев сладкие подарки и воздушные шары. Благотворительный праздник состоялся в одном из городских кафе.

"Дорогие ребята, от руководства и личного состава территориального управления поздравляю вас с праздником и началом лета. Пусть каждый день приносит вам радость, веру, стремление, надежду, и пусть все мечты непременно исполнятся. Помните, что мы всегда стоим на защите ваших прав и интересов, готовы поддержать и оказать всестороннюю помощь", - поздравила ребят офицер теруправления Росгвардии, старший лейтенант Людмила Попова, поблагодарив родителей и руководителя детского центра Людмилу Бочерникову за возможность участвовать в жизни и развитии особенных деток.

В свою очередь, участники праздника выразили надежду на дальнейшие встречи с росгвардейцами.

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области ежегодно оказывают поддержку воспитанникам детских социальных учреждений региона, а также организовывают благотворительные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.