В Тюмени победители рисунков о спорте получат 10 тысяч рублей

| Фото: ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Юных тюменцев приглашают поучаствовать в творческих конкурсах на спортивную тематику, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмены в возрасте 7-10 лет могут прислать свои работы на конкурс рисунков "Лето чемпионов". Подростки 11-14 лет могут проявить свои творческие способности в конкурсе фотоколлажей "Мой спортивный край".

Все работы принимаются до 19 июля на электронную почту metod-osdushor72@mail.ru. Итоги будут подведены 31 июля. Авторов самых лучших рисунков и коллажей отметят денежными подарками. За первое место в обоих конкурса участники получат по 10 тыс. рублей, за второе – 7 тыс. рублей, за третье – 5 тыс. рублей.