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В Тюмени победители рисунков о спорте получат 10 тысяч рублей

Общество, 18:14 01 июня 2021

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Юных тюменцев приглашают поучаствовать в творческих конкурсах на спортивную тематику, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмены в возрасте 7-10 лет могут прислать свои работы на конкурс рисунков "Лето чемпионов". Подростки 11-14 лет могут проявить свои творческие способности в конкурсе фотоколлажей "Мой спортивный край".

Все работы принимаются до 19 июля на электронную почту metod-osdushor72@mail.ru. Итоги будут подведены 31 июля. Авторов самых лучших рисунков и коллажей отметят денежными подарками. За первое место в обоих конкурса участники получат по 10 тыс. рублей, за второе – 7 тыс. рублей, за третье – 5 тыс. рублей.

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# конкурс рисунков , спорт

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