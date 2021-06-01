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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим

Общество, 17:50 01 июня 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 20 июня. Соответствующее решение принял губернатор Александр Моор из-за V класса пожарной опасности в лесах и отсутствия улучшения пожароопасной обстановки.

Помимо особого противопожарного режима, с 11 мая на территории области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Гражданам запрещено посещение лесных массивов, а также разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации правительства Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.

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# Александр Моор , пожароопасный сезон

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