Молодых политологов Тюмени приглашают на форум в Сочи

| Фото: Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте | Фото: Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте

Тюменцам от 18 до 35 лет предлагают стать участниками III форума молодых политологов России "Дигория" в Сочи, который пройдет с 4 по 10 июля. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать одно из трех направлений, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа. Потенциальным участникам: студентам вузов, аспирантам, начинающим специалистам, ученым и исследователям социально-политических наук - нужно заполнить анкету и прикрепить свое портфолио через информационную систему АИС "Молодежь России" до 13 июня. Второй этап состоится на официальном сайте форума, работы принимаются до 14 июня включительно.

По словам организаторов, главная цель форума – объединение молодых исследователей в области социально-политических наук для устойчивого политического развития страны и защиты национальной безопасности.