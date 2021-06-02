Ялуторовчанка лишилась денег, продавая ковер в интернете

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенников, обманувших жительницу Ялуторовска на 30 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

45-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже ковра за 4 тыс. рублей. Покупатель согласился приобрести товар, но для оплаты попросил реквизиты банковской карты. Ялуторовчанка назвала все цифры, а также и секретный код, поступивший ей на телефон. Со счета потерпевшей списалось 30 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.