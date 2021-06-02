Омутинский проект "Территория спорта" для трудных подростков получил грант фонда Потанина

| Фото: ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

531 тыс. рублей на реализацию проекта "Территория спорта" получил Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское по итогам конкурса "Спорт для всех" благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект инструктора по адаптивной физкультуре Инги Данченко рассчитан на подростков 11-16 лет, склонных к совершению правонарушений, состоящих на профилактическом учете и осужденных без лишения свободы. Группу из 20 ребят планируют привлечь к систематическим занятиям физкультурой спортом и обеспечить психологическое сопровождение.

"Средства гранта пойдут на дооснащение зала силовыми тренажерами, беговыми дорожками и другим спортивным оборудованием. В спортшколы таких ребят привлечь сложно: они мало мотивированы, пропускают занятия. Мы же планируем поработать и в этом направлении, привлекая психолога. Проект будет запущен в августе и через несколько месяцев регулярных тренировок под руководством инструктора мы надеемся, что ребята успешно сдадут нормы ГТО, - рассказала директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Омутинское Наталья Кузнецова. - У нас есть положительный опыт спортивной работы с ребятами этой категории: летом организуем оздоровительную кампанию, подростки уже получали значки ГТО и заинтересовались спортом".

В конкурсе "Спорт для всех" омутинский проект сначала прошел проверку по формальным критериям, затем авторы участвовали в онлайн-интервью с экспертами и представителями фонда. Окончательное решение принималось на заседании экспертного совета. По данным благотворительного фонда Владимира Потанина, в общей сложности от Тюменской области в финал прошли восемь проектов, шесть признаны победителями и поддержаны грантами.

Татьяна Ковалева