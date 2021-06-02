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Тюменка открыла центр для детей с нарушениями речи

Общество, 15:38 02 июня 2021

страница центра детского развития «Прогресс» во ВКонтакте | Фото: страница центра детского развития «Прогресс» во ВКонтакте

Выпускница школы социального предпринимательства Жанна Добрынских открыла в Тюмени центр детского развития "Прогресс" благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Она 15 лет проработала учителем иностранного языка, но затем решила сменить профессию. Тюменка прошла обучение по направлению нейромаркетинга и психологии, а затем пришла в школу социального предпринимательства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Меня увлекла нейропсихология, но не хватало понимания ведения бизнеса. Я чувствовала, что нужно общаться с людьми, имеющими опыт предпринимательской деятельности и получать бизнес-навыки", - сообщила Жанна Добрынских.

Под руководством тренеров и действующих предпринимателей она проработала бизнес-план и защитила его в центре занятости для получения субсидии. Весной 2021 года тюменка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, арендовала помещение и приступила к реализации своей идеи.

Услугами детского центра "Прогресс" стали пользоваться первые клиенты. Здесь занимаются речевым развитием детей, обучают языкам, проводят нейропсихологическую коррекцию. В планах у Жанны Добрынских покупка дополнительного оборудования, лицензирование и участие в программе персонифицированного финансирования дополнительного образования.

"Школа социального предпринимательства помогает проектам стартовать. Это необходимая подготовительная база для тех, кто хочет просчитать все и выйти на стадию реализации", — рассказала руководитель центра инноваций социальной сферы фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Князева.

Новый поток школы социального предпринимательства запускается 4 июня. Занятия будут проходить в центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). Участие в проекте бесплатное.

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# бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , субсидии , центр занятости

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