В Тюмени стартовала регистрация на конкурс "УМНИК"

| Фото: fasie.ru | Фото: fasie.ru

Прием заявок на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям начался в Тюмени. Победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.⠀

К участию приглашают граждан РФ - студентов, аспирантов, молодых ученых, инноваторов, предпринимателей и сотрудников высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включительно, ранее не побеждавшие в программах фонда. ⠀

Заявки принимаются по направлениям: "цифровые технологии", "медицина и технологии здоровьесбережения", "новые материалы и химические технологии", "новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "биотехнологии" и "ресурсосберегающая энергетика".

"С 2010 года гранты от Фонда получили 373 тюменских проекта. Для молодых ученых участие в конкурсе — это не только отличная возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, но и хороший опыт публичной презентации своего продукта инвестору и потребителю", - считает представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александр Сакевич.

Прием заявок продлится до 26 октября на сайте конкурса, победителей определят 24-25 ноября в Тюменском технопарке.