В Тюмени создали видеоролик о цветущем городе

Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия" Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"

Видеоролик, в котором показана цветущая Тюмень через танец, создали представители проекта Visit Tyumen и танцевальная команда формейшн "Вера". За неполных два дня он собрал ВКонтакте 16 тыс. просмотров, а на YouTube - 27 тыс.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы команды формейшн "Вера" София Хайруллина, представители проекта Visit Tyumen обратились к танцевальной команде с предложением принять участие в создании ролика.

"Они поставили перед собой задачу показать цветущую Тюмень через танец. Съемки проходили в течение двух недель. Работали в основном рано утром, когда на улице было мало людей", — добавила она.

В съемках были задействованы пять пар танцоров. На кадрах можно увидеть центр города — исторические здания, набережную Туры, сквер Сибирских кошек, площадь у драматического театра. "Танцуя, человек вкладывает свои эмоции и душу. Почувствуй настроение города в движениях формейшн "Вера". Узнавай, путешествуй, гуляй, танцуй, наслаждайся моментом и открывай свою Тюмень", — написали в аннотации к видео представители Visit Tyumen.

Инна Пахомова