Тюменским предпринимателям расскажут о новых санитарных правилах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей для предпринимателей пройдет в региональном управлении Роспотребнадзора 10 июня.

Для участников пройдет круглый стол "О новых санитарных правилах к условиям труда, типовых нарушениях, выявляемых при проверке промышленных предприятий, новых формах контрольно-надзорных мероприятий". К участию приглашают представителей промышленных предприятий региона.

Консультации по всем вопросам можно получить по телефонам горячих линий, в том числе и в территориальных отделах. С номерами телефонов можно ознакомиться здесь.