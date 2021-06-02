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"Конька-горбунка" из космоса вернут в Ишим в июне

Общество, 17:07 02 июня 2021

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Книгу "Конек-горбунок", изданную в Ишиме и побывавшую в космосе, вернут в музейный комплекс города в Ершовские дни в июне, сообщила заведующая музеем им. Петра Ершова Надежда Проскурякова.

"Торжественная передача космического экземпляра сказки должна была состояться в прошлом году, но была отложена из-за пандемии. Надеюсь, что нынче все получится, книга займет почетное место среди музейных экспонатов, а все желающие смогут сфотографироваться с ней на память", - отметила музеевед.

Произведение путешествовало в космосе 10 дней на высоте 400 км над Землей со скоростью 27 тыс. км в час и вернулось на Землю, как и положено, с печатями "прибыл-убыл", добавила заведующая. Доставил его на международную космическую станцию российский летчик-космонавт, Герой России Александр Скворцов.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# Александр Скворцов , Герой России , Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , космонавт

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