"Конька-горбунка" из космоса вернут в Ишим в июне

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Книгу "Конек-горбунок", изданную в Ишиме и побывавшую в космосе, вернут в музейный комплекс города в Ершовские дни в июне, сообщила заведующая музеем им. Петра Ершова Надежда Проскурякова.

"Торжественная передача космического экземпляра сказки должна была состояться в прошлом году, но была отложена из-за пандемии. Надеюсь, что нынче все получится, книга займет почетное место среди музейных экспонатов, а все желающие смогут сфотографироваться с ней на память", - отметила музеевед.

Произведение путешествовало в космосе 10 дней на высоте 400 км над Землей со скоростью 27 тыс. км в час и вернулось на Землю, как и положено, с печатями "прибыл-убыл", добавила заведующая. Доставил его на международную космическую станцию российский летчик-космонавт, Герой России Александр Скворцов.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Инна Кондрашкина