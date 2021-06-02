Развитие молодежного предпринимательства обсудили в стартовый день ПМЭФ-2021

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отечественные вузы должны стать важной частью экосистемы поддержки и развития молодежного предпринимательства.

Такое мнение высказал вице-президент общественной организации "Опора России", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров, подводя итоги Российского форума малого и среднего предпринимательства, который прошел в стартовый день Петербургского международного экономического форума 2 июня.

"Я категорически против того, чтобы агитировать нашу молодежь идти в предпринимательство. Я за то, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный выбор. Есть ребята, которые очень переоценивают или, наоборот, сильно недооценивают свой предпринимательский талант. Цель профориентационной работы в старших классах и вузах в том, чтобы помочь им избавиться от излишней самоуверенности или тревоги, посодействовать в принятии взвешенных решений при выборе дела своей жизни", - отметил Эдуард Омаров в беседе с корреспондентом "Тюменской линии".

Создание предпринимательской экосистемы в российских вузах опирается на поддержку министерства образования и науки, где по достоинству оценили опыт, который накопила в этой сфере Тюменская область.

"В Тюменском государственном университете работает единственная в России базовая кафедра предпринимательства, созданная при содействии регионального бизнес-сообщества. В министерстве решили, что эту практику необходимо распространять и для этого создали рабочую группу по молодежному предпринимательству, возглавить которую доверено мне", - рассказал Эдуард Омаров.

В системе поддержки и развития молодежного предпринимательства вузы должны играть не только профориентирующую роль. Студенты, имеющие собственные бизнес-идеи, должны получать возможности для их реализации в стенах родных университетов, убежден вице-президент "Опоры России".

По мнению Эдуарда Омарова, наиболее перспективной отраслью для развития молодежного предпринимательства в Тюменской области является, в первую очередь, сфера услуг. Именно там начинающие бизнесмены могут приобрести очень ценные практические навыки и опыт классического предпринимательства.

Евгений Бабенко