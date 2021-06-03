320 тысяч рублей выплатят водители, сбившие диких животных в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

320 тыс. рублей - такой ущерб принесли суммарно государственному охотничьему фонду водители, сбившие диких животных в Тюменской области с 25 по 30 мая.

Деньги взыщут в гражданско-правовом порядке, сообщает пресс-служба Госохотдепартамента региона.

Напомним, за последние несколько дней произошло пять таких ДТП.

25 мая в Нижнетавдинском районе на 4 км автодороги Нижняя Тавда — п. Картымский обнаружен самец косули, погибший в результате ДТП. ГИБДД проводит проверку.

В Уватском районе 26 мая на 406 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск сбита самка лося, водитель скрылся с места ДТП.

28 мая в Викуловском районе на участке автодороги Ишим - Викулово совершен наезд на самца косули. И это животное тоже погибло.

В Тюменском районе 30 мая произошли две аварии: на 15 км трассы Тюмень - Нижняя Тавда "Фольксваген" наехал на самку лося, а на 185 км автодороги Курган - Тюмень автомобиль "Черри" сбил самца лося. В результате столкновений оба животных погибли.