В Тобольске пройдет турнир по футболу среди шести команд Тюменской области

| Фото: Федерация футбола Тобольска во ВКонтакте | Фото: Федерация футбола Тобольска во ВКонтакте

Шесть команд примут участие в соревнованиях по футболу в рамках областной спартакиады учащихся в Тобольске.

Турнир пройдет на стадионе "Тобол" с 6 по 8 июня. За награды поборются команды Тобольска, Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и Тюменского района.

Начало соревнований 6 июня в 12 часов 30 минут. Первыми на футбольное поле выйдут команды Тобольска и Тюменского района.

Евгений Новоселов