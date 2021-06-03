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В Тобольске пройдет турнир по футболу среди шести команд Тюменской области

Спорт, 15:38 03 июня 2021

Федерация футбола Тобольска во ВКонтакте | Фото: Федерация футбола Тобольска во ВКонтакте

Шесть команд примут участие в соревнованиях по футболу в рамках областной спартакиады учащихся в Тобольске.

Турнир пройдет на стадионе "Тобол" с 6 по 8 июня. За награды поборются команды Тобольска, Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и Тюменского района.

Начало соревнований 6 июня в 12 часов 30 минут. Первыми на футбольное поле выйдут команды Тобольска и Тюменского района.

Евгений Новоселов

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