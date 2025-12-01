Команды муниципалитетов Тюменской области исполнят детские желания

Команды муниципальных образований Тюменской области присоединяются к традиционной новогодней акции "Елка желаний". Детские мечты исполнят главы администраций, депутаты, сотрудники подведомственных учреждений, правоохранительных органов, предприниматели.

Так, в Юргинском округе шары-открытки с елки сняли глава Виктор Васильев и его коллеги. "Проект вновь объединил неравнодушных жителей округа, желающих подарить радость детям. Как и прежде, многие участники сняли с елки шары с заветными желаниями ребятишек, стремясь исполнить их мечты", - рассказал он в своих соцсетях.

Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова вручит подарки двум маленьким землякам - Таисие из пос. Центральный и Семену из Заводоуковска. "Поддерживайте добрые начинания вместе с нами! Пусть дети знают, что чудеса существуют и случаются именно тогда, когда объединяются взрослые и искренне хотят сделать мир лучше", - призвала она.

Видео - ТГ-канал Светланы Касеновой

В Тобольске вместе с главой города Петром Вагиным к акции присоединился участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Александр Бортников. "Настоящие герои не забывают о самых важных ценностях: о милосердии, уюте и детских улыбках", - поделился Петр Вагин в своих соцсетях.

Внести свой вклад в исполнение детских желаний могут все неравнодушные. "Елка желаний" действует до конца февраля, выбрать мечту ребенка можно на официальном сайте акции.

Евгения Шевцова