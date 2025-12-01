  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
  • USD77,8998
    EUR91,3806
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Команды муниципалитетов Тюменской области исполнят детские желания

Общество, 18:11 11 декабря 2025

Команды муниципальных образований Тюменской области присоединяются к традиционной новогодней акции "Елка желаний". Детские мечты исполнят главы администраций, депутаты, сотрудники подведомственных учреждений, правоохранительных органов, предприниматели.

ТГ-канал Виктора Васильева ТГ-канал Виктора Васильева ТГ-канал Виктора Васильева ﻿

Так, в Юргинском округе шары-открытки с елки сняли глава Виктор Васильев и его коллеги. "Проект вновь объединил неравнодушных жителей округа, желающих подарить радость детям. Как и прежде, многие участники сняли с елки шары с заветными желаниями ребятишек, стремясь исполнить их мечты", - рассказал он в своих соцсетях.

Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова вручит подарки двум маленьким землякам - Таисие из пос. Центральный и Семену из Заводоуковска. "Поддерживайте добрые начинания вместе с нами! Пусть дети знают, что чудеса существуют и случаются именно тогда, когда объединяются взрослые и искренне хотят сделать мир лучше", - призвала она.

Видео - ТГ-канал Светланы Касеновой

В Тобольске вместе с главой города Петром Вагиным к акции присоединился участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Александр Бортников. "Настоящие герои не забывают о самых важных ценностях: о милосердии, уюте и детских улыбках", - поделился Петр Вагин в своих соцсетях.

ТГ-канал Петра Вагина ТГ-канал Петра Вагина ﻿

Внести свой вклад в исполнение детских желаний могут все неравнодушные. "Елка желаний" действует до конца февраля, выбрать мечту ребенка можно на официальном сайте акции.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Елка желаний

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:25 11.12.2025Тюменцы приняли участие в первом заседании обновленного Совета по молодежной политике УФО
20:00 11.12.2025Тюменский проект по продвижению донорства отметили на всероссийском конкурсе
19:34 11.12.20252 тыс. единиц оборудования для майнинга изъяли в Тюменской области
19:01 11.12.2025Опытом ранней помощи в Тюменской области делятся со специалистами из других регионов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора