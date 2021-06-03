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В 13 точках общепита в Тюменской области не было онлайн-касс

Общество, 15:47 03 июня 2021

data.nalog.ru

Предприятия общественного питания Тюменской области не всегда используют в своей работе контрольно-кассовые аппараты. Все 13 проверок, которые провели налоговые органы в первом квартале 2021 года, выявили грубые нарушения требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Недобросовестным предпринимателям, сообщает пресс-служба УФНС по Тюменской области, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В течение месяца налогоплательщик обязан устранить выявленное нарушение.

За нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники на должностных лиц может быть наложен штраф не менее 10 тыс. рублей, на юридических лиц - не менее 30 тыс. рублей.

Повторное нарушение влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до двух лет, административное приостановление деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - на срок до 90 суток.

По данным на 1 апреля 2021 года зарегистрировано 1 тыс. 102 налогоплательщика, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания в 1 тыс. 578 точках.

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# налоговая служба , общепит , онлайн-кассы

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