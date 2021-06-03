Участники фестиваля Ural music night выступят на тюменской набережной

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Выступления исполнителей-участников фестиваля Ural music night пройдут на сцене возле Конторы пароходства в Тюмени 6 июня с 19 до 22 часов.

Концерт состоится в рамках фестиваля "О любви к городу". Тюменские музыканты исполнят электронную музыку, фолк, поп и рок. Перед горожанами выступят Lars Krouts, Sever Ga, Михаил Пуценко и другие группы и исполнители.

Напомним, на фестивале "О любви к городу" на площадке мультицентра "Контора пароходства" 6 июня пройдут лекции, мастер-классы и ярмарка региональных создателей.