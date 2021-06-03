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Участники фестиваля Ural music night выступят на тюменской набережной

Общество, 17:38 03 июня 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Выступления исполнителей-участников фестиваля Ural music night пройдут на сцене возле Конторы пароходства в Тюмени 6 июня с 19 до 22 часов.

Концерт состоится в рамках фестиваля "О любви к городу". Тюменские музыканты исполнят электронную музыку, фолк, поп и рок. Перед горожанами выступят Lars Krouts, Sever Ga, Михаил Пуценко и другие группы и исполнители.

Напомним, на фестивале "О любви к городу" на площадке мультицентра "Контора пароходства" 6 июня пройдут лекции, мастер-классы и ярмарка региональных создателей.

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# Контора пароходства , музыка , фестиваль

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