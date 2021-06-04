В Тюмени стартует новый сезон проекта "Лето на даче с физкультурой"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытие шестого сезона проекта "Лето на даче с физкультурой" городского департамента по спорту и молодежной политике состоится на территории правления СНТ "Юбилейное" 6 июня. Начало в 11 часов.

Оздоровительный проект направлен на широкую аудиторию. Занятия физкультурой полезны и тем, кто приезжают на дачу отдохнуть, так и тем, кто бросает все силы на то, чтобы вырастить урожай овощей и ягод.

В течение сезона спортивные добровольцы дадут уроки по суставной гимнастике, скандинавской ходьбе, общей физической подготовке в 21-ом садоводческом обществе. Для детей и подростков волонтеры организуют командные и подвижные игры.

Кроме того, региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики во время проведения занятий организует "Палатку здоровья". Участники смогут пройти тесты на функциональное состояние работы сердца, проанализировать состав своего тела, проверить работу легких, измерить артериальное давление и получить консультацию специалиста.

Мероприятие продет в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".