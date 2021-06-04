Шесть из десяти самых дорогих коттеджей на Урале продают в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В десятке самых дорогих коттеджей на Урале – шесть, по данным ЦИАН, продают в Тюменской области.

В поселке Московском можно найти особняк, площадью 307 кв. м за 92 млн рублей. А в п. Боровском дом площадью 472 кв. м предлагают за 90 млн. В СНТ "Архитектор" двухэтажный особняк (865,7 кв. м) в модернистском стиле обойдется всего в 85 млн рублей. В селе Каменка можно приобрести особняк площадью 660 кв. м за 80 млн рублей. В деревне Решетникова на Советской улице за такую же цену предлагают четырехэтажный кирпичный дом площадью 1 тыс. 200 кв. м. В деревне Дударева в КП "Московский дворик" продается двухэтажный дом площадью 600 кв. м за 70 млн рублей.

Но самый дорогой коттедж на Урале продают в поселке Таватуй Невьянского городского округа, Свердловской области. 926,0 кв. м здесь оценили в 240 млн рублей. На втором месте особняк в поселке Красный Камень (Челябинская область) за 137 млн рублей.