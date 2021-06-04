Бесплатные смены для одаренных детей пройдут в летних лагерях Тюменской области

| Фото: "Детский технопарк Кванториум Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Детский технопарк Кванториум Тюмень" во ВКонтакте

Лидерские курсы, занятия по проектной деятельности, погружение в олимпиадные дисциплины, а также обучение от известных педагогов области и страны пройдут в загородных центрах Тюменской области летом 2021 года, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Обучение в онлайн-формате и интенсивные образовательные программы на базе загородных центров посетят более 700 учеников юга Тюменской области.

На некоторые направления еще продолжается набор детей на конкурсной основе, поэтому воспользоваться возможностью могут все школьники юга Тюменской области.

Например, для 8-11 классов на базе загородного центра "Олимпийская ребячка" состоится проект "Тюмень-500". Под руководством креативных педагогов участники 17-23 июля будут создавать город будущего. В этом проекте участвовать лучше командой из трех-пяти человек. В заявке, на основе которой состоится конкурсный отбор, каждому участнику нужно описать идею (до 300 слов) и указать контакты педагога, который может порекомендовать ребенка к участию. Заполнять заявку здесь.

Учебно-научная школа "diрацио" для учеников 8-11 классов Тюменской области будет проходить с 9 по 15 июля на базе "Ребячьей республики". Предусмотрены два направления: "Проектная деятельность: научные и инженерные проекты" и "Подготовка к олимпиаде КД НТИ по профилям "Интеллектуальные энергетические системы" и "Технологии беспроводной связи".

Школьникам предстоит освоить инструменты для реализации проектов, разбирать задачи, цели и гипотезы, знакомиться с выдающимися примерами проектов школьников России и мира в области современного естествознания, математики, IT и инженерии, погружаться в профили всероссийской олимпиады КД НТИ, участвовать в хакатонах и многое другое. Заявку, в которой необходимо указать свои достижения и написать эссе, можно заполнить здесь.

До 15 июня оргкомитет и эксперты изучат материалы от всех кандидатов и пригласят лучших на бесплатные образовательные программы. Подробнее можно узнать в группах регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение".