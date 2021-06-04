В Тюмени 197 учреждений соцсферы обязали подготовить документы для получения паспортов готовности к зиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

197 учреждений социальной сферы Тюмени должны подготовить документы для получения паспортов готовности к предстоящему отопительному сезону до 15 сентября. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

По его словам, каждое из учреждений социальной сферы Тюмени – а это школы, детские сады, учреждения спорта и молодёжной политики, больницы, поликлиники, родильные дома – подлежат обязательной оценке готовности к отопительному периоду.

В 2020 году все подведомственные городским и областным департаментам учреждения получили паспорта готовности вовремя.

Начальник абонентской службы компании "УСТЭК" Антон Бондаренко обратил внимание на этапы отключения тепловой энергии. После проведения работ учреждения могут сдавать акты по готовности для согласования.