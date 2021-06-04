В Тюменской области водоемы в пяти санаториях и базах отдыха признаны безопасными

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Положительное заключение по санитарным нормам на использование водоемов получили пять санаториев и баз отдыха Тюменской области.

Безопасными для купания признаны - Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь", ООО "Дардиель-Ски", Кулига парк, АНО ОСООЦ "Витязь", МКУ УЖКХ Ишима на р. Ишим, База отдыха "Верхний Бор", сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как заметили в ведомстве в Тюмени организован плановый мониторинг всех водоемов. Это озеро Круглое (район лесопарка им. Гагарина), озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта), озеро Нижнее Кривое (Салаирский тракт), озеро Цимлянское (севернее д/о "Оловянникова"), пруд Южный (ул. Федюнинского), пруд Утиный (ул. 50 лет ВЛКСМ), пруд Войновский (в микрорайоне Войновка), пруд Плехановский (в районе д. Плеханова).

Запланирован отбор 192 проб воды и почвы (песка).

"Указанные водные объекты являются муниципальными, для купания не используются, для рекреации предусмотрена только береговая полоса, органами местного самоуправления установлены информационные аншлаги "Купание запрещено"", - отметили в управлении Роспотребнадзора.