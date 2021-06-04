Тюменская бизнес-игра "Завод" выиграла грант Росмолодежи

Бизнес-игра "Завод" в Instagram Бизнес-игра "Завод" в Instagram

Бизнес-игра "Завод" выиграла грант около 900 тыс. рублей от Росмолодежи. Средства будут направлены на обновление сайта игры, проведение чемпионата среди школьников Тюмени.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил исполнительный директор Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" Наиль Хакимов.

"Средства направим на организацию чемпионата по бизнес-игре "Завод". В нем смогут принять участие тысячи школьников Тюмени. Игра подтолкнет их к осознанному выбору карьерного вектора — кем школьники видят себя в будущем — от генерального директора до рядового работник. Мы сделаем крутой федеральный сайт, мобильные приложения, закупим новое оборудование, обретем новую целевую аудиторию, от этого выиграют все", - уверен Наиль.

Бизнес-игру "Завод" разработали в ТРО "Опора России" в 2014 году. Она рассчитана на предпринимателей, которые хотят отладить свои бизнес-процессы. Внутри игры создается имитация деловой среды настоящего завода, в которую погружаются игроки в режиме реального времени.

По словам авторов проекта, кроме профориентации, "Завод" повышает уровень финансовой грамотности, объясняет экономику предприятия и показывает пути открытия собственного бизнеса. Финансовая система игры — цифровая. Перемещения финансов внутри игры происходят с использованием специальной программы.

"Мы решили участвовать в конкурсе грантовой поддержки Росмолодежи, так как любой общественный проект рано или поздно нуждается в поддержке, чтобы выйти на новый уровень. Бизнес-игра уже была в Сочи на всемирном фестивале молодежи. На многих форумах для предпринимателей. Примерно в 15 городах был представлен наш проект", - сказал Наиль Хакимов.

Благодаря грантовой поддержке Росмолодежи тюменский проект расширит географию и охват участников, повысит уровень финансовой грамотности молодежи.

Анжела Лебедева