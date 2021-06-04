В Тюменской области открыли единый центр занятости населения

| Фото: Работа в России во ВКонтакте | Фото: Работа в России во ВКонтакте

Единый центр занятости населения заработал в Тюменской области с 1 июня 2021 года. Он объединил 22 центра занятости населения.

Тюменская область в течение трех лет реализует мероприятия, направленные на модернизацию органов службы занятости населения и повышение качества услуг. Создано два современных кадровых центра в Ишиме и Тобольске, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В помещениях кадровых центров проведен капитальный и текущий ремонты — выделены функциональные зоны для граждан и работодателей, обеспечены требования доступной среды для маломобильных групп населения. Созданы удобные зоны для самостоятельного заполнения документов, обеспечен доступ к цифровым сервисам. Также оптимизированы процессы оказания услуг. Это позволило высвободить дополнительное время, которое используется для индивидуального сопровождения клиентов.

Опыт модернизированных кадровых центров планируется тиражировать в рамках деятельности единого областного центра занятости на территории всех муниципальных образований Тюменской области.