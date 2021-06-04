Участник трех войн из Тюменской области отмечает 104-летие

| Фото: партия "Единая Россия" | Фото: партия "Единая Россия"

Участник боев на реке Халкин-Гол, советско-финской и Великой Отечественной войн Сергей Степанович Кочкин отмечает свой 104 день рождения.

Он был призван в Красную Армию в 1938 году, а в 1939 году участвовал в боях на реке Халкин-Гол, в 1940 — в составе лыжного батальона в советско-финской войне, в 1941 должен был мобилизоваться, но началась Великая Отечественная война. В составе 3-го Белорусского фронта Сергей Кочкин участвовал в освобождении Смоленска, Орши, Витебска, Минска и других городов. Штурмовал Кенигсберг и брал Берлин. Был трижды ранен. За отличие и мужество в боях с немецкими оккупантами награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалью "За отвагу" и др.

40 лет жизни ветеран отдал работе на железной дороге, строил путь "Тюмень — Тобольск — Сургут — Уренгой — Ямбург". За трудовые успехи удостоен орденов Трудового Красного Знамени и "Знака Почета" и многих других наград.

Ветерана поздравил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. Много лет подряд он навещает фронтовика и обязательно поздравляет с самыми значимыми для него праздниками – с днем рождения, 9 Мая и Днем железнодорожника.

"В этом году мы вместе с замсекретаря Генсовета "Единой России" Дмитрием Кобылкиным поздравляли ветерана с Днём Победы и обратили внимание, что диван в гостиной старый. Было решено купить ему новый", – рассказал Андрей Артюхов. Ко дню рождения Сергея Кочкина мебель уже доставили. Фронтовику подарок очень понравился.