Сочинения тюменских школьников оценит дочь Юрия Гагарина

Фото: culture.ru Фото: culture.ru

Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений "Сын России", который проводится в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Лучшими названы работы школьника из Тобольска Алексея Куликова, ученика Новоандреевской средней школы Сладковского района Антона Мальцева, тюменских школьниц Вероники Прокопенко, Юлии Теньковской, а также Ильи Семченко из школы с. Бердюжье Бердюжского района. Работы ребят направят на всероссийский этап, жюри которого возглавляют: летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных; писатель и общественный деятель, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов и дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена Гагарина.

В своих сочинениях школьники писали о достижениях России в покорении космоса, размышляли о личности Юрия Гагарина и его роли в развитии отечественной и мировой космонавтики.

В школьном этапе конкурса приняли участие более 10 тысяч ребят, на региональный было направлено 126 работ из всех муниципалитетов и Тюменского президентского кадетского училища. Каждый участник областного конкурса награжден дипломом и подарком от организаторов. На днях в своих муниципалитетах получили конкурсные призы почти 100 ребят.

В Тюмени награждение 26 победителей прошло в областном центре "Семья", где для ребят была подготовлена выставка "Космос далекий и близкий". Лауреаты конкурса получили в подарок книгу "Сын России", созданную Альбертом Лихановым и художниками Палеха.

Конкурс организован региональным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" совместно с департаментом образования и науки Тюменской области.