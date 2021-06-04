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В Ишиме группа мужчин вырвала пирс с набережной и отправилась на нем в плавание

Происшествия, 18:31 04 июня 2021

администрации Ишима в Instagram

Группа ишимцев вырвала пирс на городском пляже и отправилась на нем в плавание по водоему. Установить личности злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения.

Об инциденте администрация Ишима написала в соцсетях.

Установлено, что мужчины распивали спиртное, затем открепили причал. А в качестве весел решили использовать знаки зоны для купания. Буйки, мешающие передвижению импровизированного плота, мужчины демонтировали и вынесли на набережную.

Жители многоквартирных жилых домов по у. Береговой сообщили обо всем этом в полицию. С помощью камер видеонаблюдения злоумышленники были установлены и задержаны. Возбуждено административное дело, готовятся материалы о привлечении их к ответственности. Им предстоит возместить все затраты, причиненные за порчу муниципального имущества, добавили в администрации города.

За сутки коммунальщики восстановили испорченное имущество. "Сейчас пирс, буйки и знаки возвращены на свое место. Продолжается подготовка пляжа к купальному сезону", - сказали в городской администрации.

Анжела Лебедева

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# водоем , пляж

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