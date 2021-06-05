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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Путин отметил вклад Тюменской области в развитие инфраструктуры для жизни людей

Экономика, 10:20 05 июня 2021

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин назвал абсолютно ожидаемым и закономерным присутствие Тюменской области в числе лидеров рейтинга инвестклимата. Высшие строчки также заняли Москва, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня, сообщает региональный оперативный штаб.

"Это наши традиционные центры деловой активности. Здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей. При этом важно, что на высокие стандарты ориентируется все больше наших регионов, и по целому ряду отдельных направлений они уже показывают хорошую динамику", - отметил президент России.

Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году, Москва и Татарстан - первое и второе места соответственно.

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# Владимир Путин , инвестиции , инвестклимат , Петербургский международный экономический форум

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