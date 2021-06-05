Владимир Якушев оценил продление льготной ипотеки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение главы государства о продлении льготной ипотеки на год с повышением ставки до 7% годовых и максимальной суммой до 3 млн рублей прокомментировал полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба.

"Три миллиона под семь процентов - это неплохо. Ипотеку, как правило, берут молодые люди, и это не квартиры по 200 квадратных метров, это гораздо меньший метраж. Три миллиона от той суммы, которую они привлекают на покупку жилья - это существенная сумма", - сказал Владимир Якушев, отвечая на вопросы журналистов.

Программа льготной ипотеки, которая была запущена в 2020 году, стала одной из самых успешных мер поддержки строительной отрасли. За время действия в стране было выдано 493 тыс. кредитов на сумму 1,5 трлн рублей. Из них в Уральском федеральном округе – 49 тыс. кредитов на сумму 124 млрд рублей. Лидеры среди регионов округа – Свердловская область (18,5 тыс. кредитов) и Тюменская область (16,8 тыс. кредитов).